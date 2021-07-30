Воронеж, 30 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 30 июля региональный оперативный штаб. Накануне, 29 июля, был подтвержден 481 новый случай заражения.

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Выздоровевшими после коронавирусу за последние 24 часа в регионе признан 291 человек. Скончались ещё 19 воронежцев с ковидом.

Всего в Воронежской области подтверждено 103 539 случае заражения коронавирусом, выздоровели 95 901 человек. Жертвами инфекции за весь период пандемии в Воронежской области стали 4 355 человек.