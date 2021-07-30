Белгород, 30 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Белгородской области 30 июля подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались трое мужчин и женщина, которые проходили лечение в Старооскольской окружной больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 44 448 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 480 человек, в том числе 139 выписаны за истекшие сутки. Продолжают лечение в стационарах 1 242 пациента, получают амбулаторную помощь 2 840 белгородцев, на самоизоляции находятся 11 024 жителя.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 886 человек.