Токио, 30 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал олимпийского турнира в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В весовой категории свыше 100 кг Башаев проиграл в полуфинале грузинскому спортсмену Гураму Тушишвили. Теперь он поборется за бронзовую медаль с представителем Украины Яковом Хаммо.

До этого, в четвертьфинале, он победил представителя Франции Тедди Ринера, который является двукратным олимпийским чемпионом.