Донецк, 30 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие (ГУП) ДНР «Почта Донбасса» введёт в оборот марку, посвящённую выдающемуся командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Mil.ru Василий Маргелов

В пресс-службе рассказали, что будет выпущена марка, конверт и штемпель первого дня:

«Художественная почтовая марка, конверт и штемпель первого дня объединены общей стилистикой и посвящены, конечно, «Войскам дяди Васи» — именно так расшифровывают аббревиатуру ВДВ сами десантники».

В «Почте Донбасса» отметили, что Маргелов был легендарной фигурой в истории отечественной армии.

«Благодаря ему, воздушно-десантные войска стали настоящей армейской элитой», — добавили в пресс-службе.

Выпуск марки запланирован на 2 августа — День Воздушно-десантных войск.

Напомним, в апреле 2021 года в ДНР выпустили металлическую марку, посвящённую первому космонавту Юрию Гагарину.