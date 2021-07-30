В ДНР ко дню ВДВ выпустят марку, посвящённую «дяде Васе»
Донецк, 30 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие (ГУП) ДНР «Почта Донбасса» введёт в оборот марку, посвящённую выдающемуся командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
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Василий Маргелов
В пресс-службе рассказали, что будет выпущена марка, конверт и штемпель первого дня:
«Художественная почтовая марка, конверт и штемпель первого дня объединены общей стилистикой и посвящены, конечно, «Войскам дяди Васи» — именно так расшифровывают аббревиатуру ВДВ сами десантники».
В «Почте Донбасса» отметили, что Маргелов был легендарной фигурой в истории отечественной армии.
«Благодаря ему, воздушно-десантные войска стали настоящей армейской элитой», — добавили в пресс-службе.
Выпуск марки запланирован на 2 августа — День Воздушно-десантных войск.
Напомним, в апреле 2021 года в ДНР выпустили металлическую марку, посвящённую первому космонавту Юрию Гагарину.