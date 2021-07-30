Москва, 30 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В настоящее время РФ находится в зоне допустимого роста кредитования: экономика восстанавливается после пандемии, и, стало быть, растет инфраструктура безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт.

Maxpayne473 Кредитны карты Visa и Mastercard

«Мы находимся в зоне допустимого роста кредитования: происходит восстановление экономики после пандемии коронавируса, расширяется инфраструктура безналичных платежей. Спрос на кредитные карты растет во всем мире, в том числе и в нашей стране. Оснований для каких-либо тревог в части избыточной закредитованности населения нет. Кроме того, Центральный банк в своих решениях учитывает возможные риски, которые могут быть вызваны продолжением темпов роста закредитованности, что внушает серьезный оптимизм», — сказал Твердохлеб.

При этом он уточнил, что избыточное кредитование может провоцировать инфляцию, и для того, чтобы этого не было, Центральный банк принимает меры для сдерживания опережающих темпов роста кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что растущие темпы выдачи кредитных карт в РФ должны настораживать.