Краснодар, 30 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 июля. Сутками ранее сообщалось о 265 носителях. Среди новых заболевших — 13 детей.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

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Лидирует по суточному числу заразившихся Краснодар — 27 случаев, на втором месте Лабинский район — 25, Анапа на третьем, там подтвердилось 20 случаев. В Сочи коронавирус выявили у 14 человек.

Всего на 30 июля в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 787 человек, выздоровели из них уже 47 112 пациентов. Скончались 4 168 человек с коронавирусом. Лечение в стационарах на данный момент проходят 2948 человек с коронавирусом, дома — 4 559 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 пациента, на ЭКМО — шесть.