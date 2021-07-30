Курск, 30 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 30 июля зарегистрировано 1086 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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За последние сутки подтверждено семь смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 319 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.