Курск, 30 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Курской области 30 июля зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 46 тыс. 260 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 319 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.