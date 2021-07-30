Брюссель, 30 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Бельгии с 23 по 29 июля рост заболеваемости COVID-19 составил 4%, в среднем 1 469 человек в день, тогда как в королевстве полностью привились от коронавируса 70,1% населения. Об этом сообщает национальный институт по вопросам здравоохранения Sciensano.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Отмечается, что в стране по меньшей мере одной дозой вакцинированы 83,3% или около 8 млн человек, 6,5 млн (70,1%) вакцинированы полностью.

Вместе с тем, по данным Sciensano, рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 4%. Кроме того, на 23% вырос показатель госпитализации с коронавирусом.

Врачи связывают рост заболеваемости с тем, что отдыхавшие за границей граждане возвращаются на родину и «привозят» коронавирус с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бельгии пожилая женщина скончалась после заражения сразу двумя штаммами коронавируса SARS-CoV-2 в Бельгии.

Женщина в возрасте девяноста лет была госпитализирована в марте в больницу бельгийского города Алста. В тот же день у неё диагностировали заболевание COVID-19 при хорошем уровне кислорода. Но состояние пациентки ухудшалось с каждым днём и в итоге через пять дней она скончалась.