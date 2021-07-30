Канберра, 30 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в ходе пресс-конференции 30 июля, представил план федерального правительства по снятию ковид-ограничений в стране. Как оказалось, трехэтапный план будет зависеть исключительно от темпов иммунизации граждан от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

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Первый этап реализуется уже сейчас. Проведение второго начнется, когда от COVID-19 полностью будут привиты 70% населения. Третья фаза снятия ограничений наступит при полной иммунизации 80% населения.

Моррисон отметил, что никаких четких временных показателей нет, поскольку реализация плана во многом зависит от граждан и правительств штатов. Однако он подчеркнул, что локдаунов на втором этапе «будет меньше». Находящиеся за границей граждане Австралии смогут беспрепятственно вернуться на родину в ходе третьего этапа.

«Мы не установили никаких сроки, потому что сейчас они полностью находятся в руках всех австралийцев, правительства их штатов и территорий и федерального правительства», — отметил Моррисон.