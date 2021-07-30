Москва, 30 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве число случаев заражения коронавирусом выросло на 3481, сообщили 30 июля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост в городе составил 3356 случаев. Общее число заражений, подтверждённых результатами исследования, достигло 1 502 612.

За сутки скончались от ковида 76 человек, что является наименьшим показателем с 19 июня.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Своё решение он объяснил улучшением эпидемиологической ситуации. При этом ношение медицинских масок по-прежнему остаётся обязательным.