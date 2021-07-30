Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге после однодневного спада вновь увеличилась: за 29 июля от этой болезни скончались 67 человек, что на три случая больше, чем в предыдущие сутки, но на один случай меньше, чем два дня назад. Об этом 30 июля сообщили в федеральном оперштабе.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Скорая помощь

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Напомним, максимальная июльская смертность в Петербурге составляет 110 случаев (за 2 июля). Общее число умерших непосредственно от ковида в регионе достигло 18 171 человека.

По новым случаям заражения Петербург продолжает пребывать на плато: за сутки выявлено 1916 случаев, это на девять инфицированных меньше, чем было выявлено в предыдущий день.

За время пандемии всего подтверждено 526 811 случаев заражения в Петербурге, выздоровели 501 690 человек, в том числе 1965 — за последние сутки.

Власти города заявили о том, что пик третьей волны коронавируса остался позади, об этом свидетельствует и сократившееся суточное число госпитализаций, на уровне 400 случаев в сутки.