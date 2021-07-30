Воронеж, 30 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, совершенном в феврале 2021 года, по результатам психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 июля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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«В настоящее время следователи продолжают выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств и завершение расследования», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, учительница математики одной из воронежских школ была зверски убита вечером 2 февраля на Московском проспекте, когда женщина шла с работы домой. Убийца нанес ей не менее 13 ударов ножом. Подозреваемого — уроженца Луганска — задержали спустя несколько дней. Он дал признательные показания.