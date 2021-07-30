Сидней, Австралия, 30 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер, выступая 30 июля в ходе пресс-конференции, предупредил, что граждан, собирающихся в ближайшие выходные выйти в центр Сиднея и протестовать против введенного в городе локдауна, встретит «до 1000 полицейских». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Протестующие

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«Если вы думаете, что сможете рассредоточиться и протестовать где-нибудь в другом месте в районе Большого Сиднея, то силы [полиции] будут отмобилизованы и будут ждать вас там», — обратился к дебоширам Фуллер.

«Вы были проинформированы уже множество раз», — заключил Фуллер.

В то же время комиссар признал, что, по оценкам полиции, протестов в эти выходные не избежать.