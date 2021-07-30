Москва, 30 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Среди миллиона человек, привитых двумя дозами вакцины «ЭпиВакКорона», впоследствии заболели COVID-19 лишь немного более 0,5% граждан. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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«Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых, то есть фактически <…> на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — сказал Максютов.

По его словам, это свидетельствует о том, что «ЭпиВакКорона» «прекрасно показала себя в применении».

Максютов отметил, что, согласно анализу побочных эффектов, после вакцинации иногда наблюдается лишь болевое ощущение в месте укола, и в редких случаях — небольшое повышение температуры.