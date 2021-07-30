Минск, 30 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Количество рейсов между Москвой и Минском будет в два раза увеличено белорусской государственной авиакомпанией «Белавиа». Об этом 30 июля сообщает пресс-служба авиаперевозчика из Белоруссии.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

«С 1 августа «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск — Москва — Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что самолеты авиакомпании теперь будут выполнять по 10 рейсов в аэропорт «Домодедово», а также в в аэропорт «Шереметьево».

Напомним, после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел 23 мая, Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над своей территорией. «Белавиа» намерена компенсировать это увеличением числа полетов в страны СНГ и особенно в Россию.