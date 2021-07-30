Сидней, Австралия, 30 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. 30 июля власти австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что за последние сутки в штате выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В свою очередь, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян во время выступления на пресс-конференции пообещала, что она будет добиваться от федерального правительства Австралии выделения дополнительных партий вакцин.

В настоящее время в больницах штата от COVID-19 лечатся 187 человек. 58 пациентов борются за свои жизни в реанимационных отделениях.

«Я не хочу, чтобы мы тянули с вакцинацией и растягивали ее на месяцы … Если вакцины уже находятся в Австралии, то мы хотим, чтобы их часть была направлена в Новый Южный Уэльс, потому что это поможет нам уберечь людей от госпитализации, замедлит распространение [коронавируса] и даст нам шанс на свободу», — заявила Бережиклян.