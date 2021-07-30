Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтвержден 241 случай новой коронавирусной инфекции, сообщили 30 июля в оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Всеволожск (15), Тихвин (14), Гатчина (12), Луга (10), Выборг (девять), Мурино, Сланцы (восемь), Кириши (семь), поселок Бугры и деревня Новое Девяткино (шесть), города Пикалёво, Кудрово, Кингисепп, Кировск (по пять).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще девять летальных исходов от COVID-19 — это на два случая меньше, чем было зафиксировано днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 55 850 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 47 111 человек, в том числе 78 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2088 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2044 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 664 койки (32,49%).