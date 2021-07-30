Москва, 30 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За последние сутки в РФ выявили 23 564 случая заражения коронавирусом, общее число с начала пандемии достигло 6 242 066. Об этом 30 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди регионов по числу заражений лидируют Москва (3481), Санкт-Петербург (1916), Подмосковье (1453). Новые случаи зафиксированы во всех субъектах страны, при этом у 8,5% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.

За сутки в РФ, по данным оперштаба, умерли от коронавирусной инфекции 794 человека, выздоровели около 20,5 тыс. человек.