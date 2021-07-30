Сидней, Австралия, 30 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. 2 августа на территории Большого Сиднея к патрулирующим и следящим за соблюдением локдауна полицейским присоединятся военнослужащие Сил обороны Австралии. Однако, как сообщил 30 июля телеканал Nine News, у местных жителей скорое присутствие военных на улицах мирного города уже вызывает опасения.

(сс) US Army Africa Военные

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Выступая на пресс-конференции 30 июля, премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян признала всю «деликатность» момента, поскольку в некоторых районах Сиднея проживают беженцы, бежавшие из разрушенных войной стран.

Журналисты отмечают, что некоторые граждане заявили о том, что с учетом присутствия на улицах Сиднея военных они будут испытывать «страх и опасение» перед выходом на улицу.

В свою очередь комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер пообещал, что военнослужащие не будут сосредоточены исключительно на юго-западе и западе Сиднее, где проживает множество общин мигрантов и беженцев. Он также заявил, что полицейские проинформируют местные власти о присутствии военных и целях их нахождения в городе.