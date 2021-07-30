Москва, 30 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Самые популярные регионы России, лидирующие по количеству отдыхающих, — это Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Татария. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туризм на Байкале

Также в топ-10 вошли Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высокий спрос на турпоездки отмечен на таких направлениях как Алтай, Байкал, Карелия и Дагестан.

По словам Догузовой абсолютный лидер по приросту туристов — Москва. Турпоток составил более 1 млн человек, что на 31% больше, чем в 2019 году. Лидируют по темпам прироста Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России за I полугодие 2021 отдохнули 24,6 миллиона человек.

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