Подгорица, 30 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Черногории 38,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 33,5 процента были ревакцинированы. На данный момент введено 327,6 тысячи доз вакцины против коронавируса.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 174 571 человек или 28,2 процента, а вторую — 153 029 граждан или 24,7 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.