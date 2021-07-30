Канберра, 30 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Крупнейшая сеть продуктовых гипермаркетов в Австралии Woolworths предпримет дополнительные меры по стимуляции своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19. Руководство торговой сети приняло решение предоставить привитым работникам возможность уйти в оплачиваемый отпуск. Об этом 30 сообщил телеканал Nine News.

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»Теперь предельно ясно, что ускорение темпов вакцинации в Австралии является ключом к защите наших городов и наших близких, а также к ослаблению ограничений», — говорится в электронном письме, разосланном генеральным директором Woolworths Брэдом Бандуччи всем сотрудникам компании.

Бандуччи пообещал, что сеть супермаркетов при поддержке правительства Нового Южного Уэльса и федерального правительства Австралии предпримет ряд инициатив, чтобы помочь персоналу получить прививку. В частности, Woolworths откроет временные центры вакцинации в «ключевых центрах распределения пищевых продуктов» на юго-западе Сиднея.

Бандуччи также отметил, что Woolworths предоставит до восьми часов оплачиваемого отпуска сотрудникам, работающим полный или неполный рабочий день.