Москва, 30 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Японская компания Infiniti представит на российском авторынке новый кроссовер QX55 в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Infiniti Infiniti QX55

Стоимость новинки в России будет начинаться от 4 170 000 рублей. Экстерьер Infiniti QX55 похож на дизайн Infiniti FX первого поколения. Так, обе модели получили ниспадающую линию крыши.

Отличительной чертой QX55 стали ребра на капоте, большая радиаторная решетка и колеса диаметром 20 дюймов. Багажник модели можно открыть нажав на шильдик.

В качестве базового оборудования Infiniti QX55 предусмотрены светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом и система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом модели установлен бензиновый турбированный агрегат на 2,0 л мощностью 249 «лошадей». В качестве трансмиссии идет вариатор. Привод у модели 4×4.

Напомним, до конца 2021 года компания Infiniti представит в России кроссовер QX60 второго поколения.

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