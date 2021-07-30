Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Face на VK Fest

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«Мы до последнего верили, что всё получится. Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам организаторов мероприятия проводить многотысячный фестиваль с существующей ситуацией в пандемию коронавируса — «опасно и безответственно»: «Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел».

Отмечается, что организаторы неоднократно достигали новых соглашений с артистами и участниками фестиваля, однако продление коронавирусных ограничений до 29 августа не позволяет провести фестиваль.

Отмечается, что своё участие в фестивале в 2022 году уже подтвердили Little Big, Niletto, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и Gone.Fludd. Билеты, купленные на фестиваль, будут действительны в 2022 году, их можно не обменивать.

Согласно планам, VK-Fest состоится 23 и 24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.