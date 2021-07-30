Москва, 30 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Главной реальной причиной предстоящего роста цен является застой российского кофейного рынка и привычка импортировать зерно только от одного поставщика — Бразилии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента отраслевых рынков финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.

eliasfalla Кофе

«Засуха в Бразилии — лишь отражение неспособности импортеров искать оперативно альтернативы в других странах, — пояснила она. — Рынок кофейного зерна всегда зависим от урожая, и этот риск нужно понимать и быть готовым к нему. Поэтому главной реальной причиной предстоящего роста цен является застой кофейного рынка и его привычка импортировать главным образом зерно одного поставщика — Бразилии».

По словам эксперта, на российском рынке кофе уже давно не было диверсификации поставок.

«Российский рынок кофе находится в сырьевом застое. Сейчас появилась отличная возможность внести коррективы и разбавить его новым сырьем, чтобы он стал более конкурентным», — сказала Шаркова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее она рассказала, кофе какого региона мира сменит в РФ бразильский кофе.