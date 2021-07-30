Москва, 30 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Жителям Москвы не стоит откладывать вакцинацию от COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом 30 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин

«Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», — написал Собянин в своём блоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин отменил массовое ношение перчаток в общественных местах Москвы. Мэр в личном блоге рассказал об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, о снижении числа госпитализаций.

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