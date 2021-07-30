Москва, 30 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России основной альтернативой бразильскому кофе станет африканский, который пока не сильно раскручен в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента отраслевых рынков финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова. Так она прокомментировала прогноз о скором подорожании кофе.

josealbafotos Кофе

«Серьезно подорожает только бразильское зерно в связи с падением объемов урожая в Бразилии, — сказала Шаркова. — Более того, в 2020 году в период пандемии российские импортеры закупили недостаточное количество зерна по старым ценам, чтобы покрыть им убытки текущего года при потере значительной части прибыли от закупа дорогостоящего зерна текущего урожая. Масс-маркет-кофе в России состоит в основном из бразильского кофе. И именно сейчас для импортеров важно найти зерно других стран в больших объемах, чтобы перекрыть дефицит бразильского кофе и сэкономить на контрактных ценах. Так, основной альтернативой Бразилии является африканский кофе, который просто не так сильно раскручен в России».

Как полагает эксперт, взоры российских импортеров сейчас обращены на Африку с целью оперативного закупа дешевого сырья.

«И Африка может обеспечить российскому рынку недостающий объем. Африканские порты переполнены контейнерами с кофе, однако задержек с поставками не наблюдается, — пояснила Шаркова. — В перспективе российский рынок кофе будет переориентирован на новое зерно из Африки. И потребители оценят его по достоинству, так как он не будет сильно дорожать и по качеству не уступит бразильскому».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сильное подорожание кофе в августе 2021 года маловероятно.