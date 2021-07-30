Токио, 30 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира. Встреча завершилась со счётом 5:18.

Imagauto.ru Водное поло

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После трёх туров сборная России с тремя очками занимает третье место в группе.

Ранее российские ватерполистки победили команду Китая (18:17) и сыграли вничью с Венгрией (10:10). В заключительном туре они сыграют с командой Японии, матч состоится 1 августа.

Отметим, что в олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд, которые распределены по двум группам. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.