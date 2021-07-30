Курск, 30 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Курскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — 4 тыс. 425 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Минобороны России Вакцинация

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Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» будет применяться для ревакцинации людей, которые привились «Спутником V» полгода назад и ранее, а также для вакцинации переболевших COVID-19 не ранее шести месяцев назад.

«Противопоказания к вакцинации «Спутником Лайт» точно такие же, как и для «Спутника V»: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. Сегодня вакцина уже распределена по прививочным пунктам Курска. Стоит отметить, что необходимость привиться «Спутником Лайт» определяет врач. В ближайшее время мы ожидаем новые поставки, надеемся, что дефицита не будет», — прокомментировала и.о. главного врача курского областного кожвендиспансера Ольга Карлова.