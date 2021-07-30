Москва, 30 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. На территории России за I полугодие 2021 отдохнули 24,6 миллиона человек что на 5% меньше 2019 года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

Догузова объяснила, что это те, кто останавливался в отелях. Ещё примерно столько же туристов путешествовали по России без остановок в гостиницах, а в частном секторе. Таким образом, внутренний турпоток составил около 49 млн человек.

По её мнению, это очень хорошая динамика восстановления туротрасли в России, выше, чем в большинстве стран. Глава Ростуризма рассчитывает, что внутренний туризм полностью восстановится к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг самых быстроразвивающихся регионов России с точки зрения туризма.

Читайте подробнее: Названы самые быстроразвивающиеся туристические регионы России