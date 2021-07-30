Тбилиси, 30 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 39 126 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2712 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 416 338 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 381 246 победили инфекцию, в том числе 1561 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5793 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5547 пациентов, в переоборудованных гостиницах — 1963.

Днём ранее в Грузии в ходе 41 684 исследований выявили 2796 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2088 человек.

Стоит отметить, что в Грузии на протяжении последних дней наблюдается снижение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки.