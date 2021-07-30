Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Разработка соглашения о межрегиональном сотрудничестве стала главной темой разговора между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Калмыкии Бату Хасиковым. В «дорожную карту» предполагается включить проекты в сферах транспорта и логистики, строительства, переработки сельскохозяйственной продукции и водоочистки, а также туризма.

Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры Антон Подгайко © ИА REGNUM

«Калмыкия славится целебными соляными озерами. Считается, что лечебные грязи Калмыкии по качеству превосходят грязевые курорты Северного Кавказа. В перспективе можно организовать отдых и лечение петербуржцев в калмыцких здравницах», — отметил Беглов.

Напомним, что Большое Яшалтинское озеро — крупное солёное озеро в Яшалтинском районе Калмыкии. Его площадь составляет около 40 кв. километров.

Также были рассмотрены перспективы развития реализации калмыцкого мяса через рынок города на Неве, обмен опытом в области цифровизации в медицине, образовании и ряде других отраслей.