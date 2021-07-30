Токио, 30 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельба из лука

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В финале Осипова уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6.

Ранее в полуфинале Осипова одержала победу над представительницей Италии Лучиллой Боари со счётом 6:0, а в четвертьфинале была сильнее Кан Чхэ-ён из Южной Кореи (7:1).