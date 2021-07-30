Москва, 30 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Вакцина снижает риски тяжёлой формы COVID-19, но не может обеспечить выздоровление пациентов с серьёзными болезнями, которые попали в реанимацию. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал 30 июля в своём телеграм-канале.

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По словам Мясникова, если люди с тяжёлыми заболеваниями сердца, онкологическими и другими болезнями попадают в реанимацию, для них велик риск смертельного исхода из-за присоединившихся инфекций. Это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции, а теперь и вирус SARS-CoV-2.

Вакцина, подчеркнул он, не эликсир бессмертия и не гарантия вечной жизни. Она резко снижает риски тяжёлой формы COVID-19 и жизненно необходима пожилым пациентам с тяжёлыми заболеваниями.

«И именно в этой группе мы не можем ждать её высокой эффективности: слишком слаб у таких больных иммунный ответ», — отметил врач, комментируя сообщения СМИ о нескольких смертях среди привитых тяжёлых пациентов.

Он добавил, что таким людям нужно делать прививки от гриппа, пневмококка, герпеса и коронавируса, так как это увеличит их шансы на жизнь.

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