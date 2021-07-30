Брянск, 30 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Брянской области 30 июля выявлено 259 новых носителей коронавируса — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. В летальную статистику внесли 10 ковид-пацентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 53 846 жителей. Выздоровели 48 896 человек, из которых 286 — выписаны за последние сутки. Лаборатории проверили 2457 тестов, в целом в регионе выполнено 670 423 исследования на COVID-19.

От осложнений, вызванных инфекцией, с начала пандемии в Брянской области скончались 792 пациента.