Гаага, Нидерланды, 30 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. После выхода из трёхсторонних консультаций по делу о крушении рейса MH17 Россия может возобновить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов в других форматах. Такую возможность не исключил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки самолета рейса MH17

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«Мы неоднократно заявляли о причинах прекращения трехсторонних консультаций. Гаага, подав межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), попросту лишила такую работу всякого смысла», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Он отметил, что российская сторона «по-прежнему не исключает возможности взаимодействия с компетентными органами Нидерландов в других форматах, однако надежды на эффективное сотрудничество всё меньше».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября российский МИД заявил о срыве консультаций по MH17 нидерландской стороной. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что смысла в дальнейших переговорах нет, так как Нидерланды считают виновной в трагедии Россию, а техническое и уголовное расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными.

После этого Россия объявила о выходе из формата консультаций с Австралией и Нидерландами по делу о катастрофе рейса MH17 в связи с неадекватными и бездоказательными обвинениями в свой адрес.

Напомним, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.