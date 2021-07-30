Москва, 30 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Нефть 29 июля продолжила и даже ускорила подъем, в моменте превысив отметку 75 долларов за баррель. Сегодня, 30 июля, цены корректируются вниз, снижаясь в пределах 0,5% на фоне общего ухудшения отношения к риску, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Netuneatlantic.com Нефть

«Азиатские площадки возобновили падение после небольшой паузы — на первый план снова вышли волнения по поводу нового штамма коронавируса «дельта». Япония планирует расширить действия чрезвычайных мер.

В Белом доме тоже не исключают дальнейших блокировок, если того потребует эпидемиологическая обстановка в стране. Цифры продолжают ухудшаться во многих регионах, и это усиливает сомнения в перспективах восстановления мирового спроса на энергию.

Масла в огонь подливают разговоры о том, что Вашингтон готов вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном.

Возобновление переговоров на данном этапе не учтено в ценах, поскольку трейдеры не ждут подвижек на этом фронте до осени. Оперативное разрешение данного вопроса представляется маловероятным, но все же добавляет нервозности на рынке.

Если до конца дня нефть марки Brent удержится над уровнем $74 за баррель, по итогам недели котировки останутся в небольшом плюсе.

Если говорить о росте, бычий потенциал ограничен, несмотря на падение запасов и добычи в США, поскольку беспокойство по поводу пандемии коронавируса снова находится в центре внимания инвесторов», — полагает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent держится в интервале $74−75