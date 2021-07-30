Вашингтон, 30 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш представила альбом под названием Happier Than Ever («Счастливее, чем когда-либо»). Пластинка доступна для прослушивания с 30 июля.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

В альбом вошли 16 песен, в том числе пять ранее выпущенных синглов. В записи пластинки участвовал брат певицы, музыкант Финнеас О’Коннелл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, альбом Happier Than Ever стал самым востребованным на цифровой площадке Apple Music ещё до своего выхода. Предзаказ на пластинку оформили более 1 млн человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю сервиса.