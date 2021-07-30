Москва, 30 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Последний рабочий день недели и месяца предполагает закрытие предыдущих позиций многими участниками рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«А поскольку несколько дней рисковые активы, включая рубль, активно росли, сегодня, 30 июля, вероятно некоторое снижение их котировок.

Этому способствует и коррекция вниз нефтяных цен. От максимума недели $76,10 к 74,70 за баррель по марке Brent.

Уменьшаются также фондовые индексы в Азии и Европе на 0,5−1,8%. Да и доллар на Форекс показывает рост к основным валютам после падения в начале недели.

Такая коррекция носит именно технический характер, не обусловленный сильными новыми драйверами.

В течение дня, тем не менее, возможна реакция на достаточно значимые данные статистики. Это изменение ВВП и уровень безработицы в еврозоне, потребительская инфляция в еврозоне и США, индексы деловой активности в США, число активных нефтяных установок в США.

В зависимости от перипетий данных показателей вероятный диапазон движения курса рубля на 30 июля составляет 73,00−73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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