Токио, 30 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

si.robi Карен Хачанов

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Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

В финале Хачанов сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).