Тирасполь, 30 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В ходе 719 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В больнице

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 823 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 147 человек, в том числе 40 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1243 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 505 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 42 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 34 человека.

Стоит отметить, что в ПМР в последнее время растёт количество выявленных в сутки носителей SARS-CoV-2. Также сообщается, что увеличивается загруженность ковидных госпиталей.