Токио, 30 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Российская лучница Елена Осипова вышла в финал личного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mickrh Стрельба из лука

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В полуфинале Осипова одержала победу над представительницей Италии Лучиллой Боари со счётом 6:0. Ранее в четвертьфинале она обыграла Кан Чхэ-ён из Южной Кореи (7:1).

В финале соперницей Осиповой будет ещё одна южнокорейская спортсменка Ан Сан.