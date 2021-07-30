Токио, 30 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу над представительницами Австралии Мариафе Артачо и Таликой Клэнси в третьем туре группового этапа по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

Juanedc Пляжный волейбол

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Встреча завершилась со счетом 21:8, 15:21, 15:12. Российские волейболистки вышли в плей-офф с первого места в группе Е, набрав шесть очков.

Ранее они победили итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот, а также кубинок Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес.