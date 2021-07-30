Москва, 30 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Москве ношение медицинских масок останется обязательным после отмены требования по ношению перчаток. Об этом 30 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

https://pixabay.com Маска

Глава столицы подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в местах массового пребывания граждан.

«В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — написал мэр.

По словам Собянин, маска является важнейшим барьером на пути распространения вируса. Поэтому необходимость их использования сохранится до периода, пока прирост случаев заражения коронавирусом не сократится до минимальных значений.