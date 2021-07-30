Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Четырёхдневные гуляния, запланированные в бразильском городе Рио-де-Жанейро в начале сентября, положат начало годовому празднованию отмены карантина. Об этом говорится в сообщении городского правительства.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

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Власти отмечают, что план возобновления активности начнут воплощать в жизнь, если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий пандемии коронавируса. Кроме того, к сентябрю руководство города планирует полностью привить от инфекции 45% жителей, и хотя бы одной дозой — 77%.

При выполнении этих условий праздник в Рио-де-Жанейро начнётся 2 сентября. До 5 сентября продлятся городские гуляния, детские праздники и спортивные чемпионаты, а на весь следующий год намечен «Рио-де-ново» — календарь событий для поэтапного возвращения города к традиционному образу жизни.

Так, с 15 ноября в Рио планируют отменить ношение масок, это требование оставят только для больниц и общественного транспорта. Мэр Эдуарду Паеш пообещал, что если ситуация продолжит улучшаться, в городе проведут карнавал и самые масштабные в истории Рио новогодние праздники.

Годовой календарь «Рио-де-ново» завершит празднование «Дня воссоединения». В этот день, 2 сентября 2022 года, стартует один из крупнейших мировых рок-фестивалей Rock in Rio.

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