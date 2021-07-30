Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Все голословные обвинения в адрес победителей и призёров Олимпийских игр в Токио говорят о слабости характера заявителей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал заместитель руководителя центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области, олимпийский чемпион по академической гребле 2004 года Николай Спинёв.

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«Здесь больше вопрос к спортсмену, который слишком самоуверен и чувствует свою безнаказанность. Если бы в его высказывании была конкретика, то могли бы наказать за клевету. Однако вызывать его, что называется, на разговор означает сделать ему PR-кампанию. Значит, он слабый, раз не может справиться с психологическим давлением», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, американский пловец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на 200-метровке на спине заявил, что «участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Однако позже от громких заявлений отказался.