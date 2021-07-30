Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно обследовали на коронавирус 32 350 человек, сообщили 30 июля в городском оперштабе. Это на тысячу человек больше, чем в предыдущие сутки.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

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Кроме того, за 29 июля специалистами колл-центра обработано 18 697 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 28 июля в Петербурге выявили 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 29 июля будут обнародованы в ближайшие часы.