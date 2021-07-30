Токио, 30 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Российская спортсменка Сусана Кочесок заняла седьмое место в финале олимпийского турнира в Токио по прыжкам на батуте. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батут

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Золотую медаль завоевала китаянка Чжу Сюэин. Серебро выиграла её соотечественница Линлин Лю. Бронзовая награда досталась британской спортсменке Брайони Пейдж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кочесок вышла в финал олимпийского турнира в Токио по прыжкам на батуте.