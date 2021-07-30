Москва, 30 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов перед стартом Олимпийских игр в Токио был полностью чист. Об этом 30 июля заявил и. о. генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

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«В рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист», — цитирует Буханова «Р-Спорт».

Он отметил, что РУСАДА тестировало Рылова три раза в 2021 году. Помимо этого, спортсмен входит в международный пул допинг-тестирования, поэтому его дополнительно тестирует Международная федерация плавания.

При этом Буханов подчеркнул, что ответственность РУСАДА заканчивается в момент, когда произведён отбор пробы, а после этого спортсмен сам отвечает за всё, что попадает в его организм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский пловец Райан Мёрфи после поражения Рылову заявил, что «участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым».